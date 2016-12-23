В Москве произошло ДТП с участием автомобиля и поезда

В Москве легковой автомобиль столкнулся с поездом на МЦК. Пострадавших в результате аварии нет.

Инцидент произошел в районе станции Дубровка. Машина пробила ограждение со стороны Третьего транспортного кольца и выехала на первый главный путь МЦК.

Подъезжавший к этому месту грузовой поезд экстренно затормозил, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».