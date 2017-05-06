В Москве проходит митинг в честь пятой годовщины событий на Болотной площади
В Москве начался оппозиционный митинг в честь пятой годовщины акции протеста на Болотной площади. Митинг проходит на проспекте Сахарова.
Заявителями акции стали Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин. Как сообщает Коммерсант.ru, организаторы выразили желание провести митинг на Болотной площади, однако мэрия отказала в проведении акции протеста. В итоге власти согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова.
6 мая 2012 года в Москве прошел «Марш миллионов», который перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В результате было задержано более 400 человек, 54 полицейских получили ранения.
В октябре 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал разгон участников акции нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над участниками марша «несправедливыми».
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