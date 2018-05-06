В воскресенье, 6 мая, в Москве проходит генеральная репетиция парада Победы.

Как рассказали ранее в Минобороны, в параде примут участие 13 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и техники.

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», - сообщил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на заседании 3 мая.

На параде представят перспективные образцы военной техники, в том числе боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, передает «Интерфакс».

В воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата. Для организации полетов авиации ВКС задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.