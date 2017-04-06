В Москве проходит акция памяти жертв теракта в петербургском метро

В центре Москвы на Манежной площади начался вечер памяти, посвященный погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Организаторами акции «Питер – мы с тобой» являются Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта и Транспортная ассоциация московской агломерации, сообщает РИА «Новости».

Теракт в петербургской подземке произошел днем 3 апреля. Его жертвами стали 14 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.