В Москве проходит акция памяти жертв теракта в петербургском метро
В центре Москвы на Манежной площади начался вечер памяти, посвященный погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Организаторами акции «Питер – мы с тобой» являются Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта и Транспортная ассоциация московской агломерации, сообщает РИА «Новости».
Теракт в петербургской подземке произошел днем 3 апреля. Его жертвами стали 14 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.
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