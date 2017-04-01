В Москве продавца магазина обманули на 4800 рублей

В районе Ново-Переделкино на западе Москвы полиция задержала 40-летнюю женщину, которая попыталась обмануть продавца в галантерейном магазине.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на столичную пресс-службу ГУ МВД России, мошенница покупала коробку для упаковки подарка. Чтобы расплатиться за товар, она положила на прилавок купюру в 5 тысяч рублей. Продавец попросила добавить мелочь.

Выкладывая монеты, женщина спрятала бумажную купюру. В результате, не заметив пропажи, продавец отдала мошеннице 4800 рублей сдачи.

Позже женщину задержали на Боровском шоссе. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанная находится под стражей.