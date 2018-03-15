В Москве пригрозили судом Терезе Мэй
Представитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что главу правительстве Великобритании Терезу Мэй следует привлечь к ответственности за ложные обвинения в адрес России.
«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», - цитирует парламентария РИА «Новости».
Ранее Мэй заявила о причастности России к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом она не подкрепила свои слова какими-либо доказательствами. В Москве эти обвинения отвергли.
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