В Москве пригрозили судом Терезе Мэй

Представитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что главу правительстве Великобритании Терезу Мэй следует привлечь к ответственности за ложные обвинения в адрес России.

«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», - цитирует парламентария РИА «Новости».

Ранее Мэй заявила о причастности России к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом она не подкрепила свои слова какими-либо доказательствами. В Москве эти обвинения отвергли.