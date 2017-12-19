В Москве приезжий из Сибири убил коллегу из-за курения

Житель Сибири, приехавший в Москву на заработки, убил и расчленил сотрудника автомастерской из-за курения.

Уточняется, что инцидент произошел на юге столицы.

Убийцу раздражала вредная привычка коллеги, который оказался заядлым курильщиком. По этой причине мужчины неоднократно ругались и выясняли отношения на повышенных тонах.

В ходе очередной перепалки сибиряк схватился за нож. Он убил, а затем обезглавил свою жертву, отрезал ноги, руки и даже половые органы.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает Life.