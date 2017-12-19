В Москве приезжий из Сибири убил коллегу из-за курения
Житель Сибири, приехавший в Москву на заработки, убил и расчленил сотрудника автомастерской из-за курения.
Уточняется, что инцидент произошел на юге столицы.
Убийцу раздражала вредная привычка коллеги, который оказался заядлым курильщиком. По этой причине мужчины неоднократно ругались и выясняли отношения на повышенных тонах.
В ходе очередной перепалки сибиряк схватился за нож. Он убил, а затем обезглавил свою жертву, отрезал ноги, руки и даже половые органы.
Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает Life.
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