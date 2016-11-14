В Москве приезжий открыл автоматный огонь на улице

Столичные полицейские задержали уроженца Баку, устроившего стрельбу из автомата на Бауманской улице.

О мужчине с оружием правоохранителям сообщили очевидцы происшествия. Прибывшие на место полицейские обнаружили припаркованный автомобиль «Инфинити», в котором находились два человека – уже упомянутый выходе из Баку и уроженец Петропавловска Камчатского, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва». В багажнике машины обнаружился автомат, боеприпасы и гильзы.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Стрелявшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание по статье о хулиганстве.