В Москве превышен уровень сероводорода
В нескольких районах Москвы наблюдается повышенный уровень сероводорода. Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом зафиксировано в столице уже в третий раз с 4 января.
Станция автоматического контроля, установленная в районе Орехово-Борисово Южное, в полдень воскресенья зафиксировала превышение ПДК сероводорода в 5,13 раза. Другая станция, размещенная в Капотне, установила превышение ПДК сероводорода в 3,51 раза.
4 января, было зафиксировано многократное, в 28 раз превышение допустимых норм сероводорода в районе Марьино, напоминает "Интерфакс". С чем связано загрязнение воздуха не сообщается.
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