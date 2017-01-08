В Москве превышен уровень сероводорода

В нескольких районах Москвы наблюдается повышенный уровень сероводорода. Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом зафиксировано в столице уже в третий раз с 4 января.

Станция автоматического контроля, установленная в районе Орехово-Борисово Южное, в полдень воскресенья зафиксировала превышение ПДК сероводорода в 5,13 раза. Другая станция, размещенная в Капотне, установила превышение ПДК сероводорода в 3,51 раза.

4 января, было зафиксировано многократное, в 28 раз превышение допустимых норм сероводорода в районе Марьино, напоминает "Интерфакс". С чем связано загрязнение воздуха не сообщается.