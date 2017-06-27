В Москве поймали дагестанцев за обналичкой фальшивых миллионов

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест четверых выходцев из Дагестана, которые ранее были задержаны по подозрению в фальшивомонетничестве.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление в целях сбыта, хранения, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную транспортную прокуратуру.

При обыске на съемных квартира, где жили дагестанцы, были найдены фальшивые денежные купюры достоинством в 500 рублей на общую сумму в семь с половиной миллионов рублей.

Еще часть поддельных банкнот на сумму свыше 50 тысяч рублей фальшивомонетчики успели обналичит. Для этого они использовали билетные терминалы на железнодорожных станциях. Злоумышленники покупали билеты до ближайших станций, расплачивались фальшивыми купюрами и забирали сдачу.

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