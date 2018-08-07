В Москве появятся станции метро «Филатов Луг» и «Ольховая»

Основные работы по строительству участка Сокольнической линии метро в Коммунарку от станции «Саларьево» до «Столбово» будут окончены до конца 2018 года.

Особенность данного участка заключается в том, что большая часть путей проходит над землей.

Для пассажиров станут доступны четыре новые станции: наземные станции «Филатов Луг» и «Прокшино», а также подземные мелкого заложения — «Ольховая» и «Столбово».

Общая протяженность новой трассы метро составит 12 километров.

Открытие станций планируется на 2019 год, сообщает «360».

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