В Москве появятся «парящие» дома

Компания Capital Group построит на территории Бадаевского пивоваренного завода в Москве жилой комплекс с «парящими» домами, на крышах которых возведут восемь элитных вилл.

По словам архитектора Herzog & de Meuron Пьера де Мерона, одном из исторических зданий планируется воссоздать небольшую пивоварню.

Еще одно здание, находящееся на территории бывшего завода, реорганизуют под культурно-досуговый центр.

Кроме того, решено сохранить имеющийся на территории элеватор - по задумке архитектора, там может появиться баня.

Проект застройки предполагает также реконструкцию набережной Тараса Шевченко, сообщает «Экономика сегодня».