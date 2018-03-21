В Москве появятся «парящие» дома
Компания Capital Group построит на территории Бадаевского пивоваренного завода в Москве жилой комплекс с «парящими» домами, на крышах которых возведут восемь элитных вилл.
По словам архитектора Herzog & de Meuron Пьера де Мерона, одном из исторических зданий планируется воссоздать небольшую пивоварню.
Еще одно здание, находящееся на территории бывшего завода, реорганизуют под культурно-досуговый центр.
Кроме того, решено сохранить имеющийся на территории элеватор - по задумке архитектора, там может появиться баня.
Проект застройки предполагает также реконструкцию набережной Тараса Шевченко, сообщает «Экономика сегодня».
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