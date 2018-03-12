В Москве появятся новые фонари
На улицах столицы России установят несколько десятков тысяч новых фонарей.
По словам главы АО «ОЭК» Андрея Майорова, речь идет о светодиодных энергосберегающих светильниках. Ими будут заменены коллагеновые и натриевые фонари, сообщает «Экономика сегодня».
В общей сложности будет заменено около 45 тысяч фонарей. Новые светильники будут включаться с помощью специальных контроллеров.
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