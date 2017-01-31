В Москве появится улица дипломата Карлова

На карте Москвы появится улица, названная в честь посла России в Турции Андрея Карлова, который погиб в прошлом году в Анкаре.

Именем дипломата будет назван Проектируемый проезд № 1968, пролегающий между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичную мэрию. Кроме того, имя Карлова будет присвоено школе № 648, где дипломат учился в свое время.

Помимо этого, в Москве назовут улицы в честь знаменитого офтальмолога Святослава Федорова, маршала Советского Союза Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова.

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