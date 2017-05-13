В Москве появится станция метро «Дюссельдорфская»

Одна из станций столичной подземки может получить название «Дюссельдорфская». Об этом рассказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Он пояснил «Интерфаксу»: «Учитывая, что у Москвы и Дюссельдорфа прекрасные взаимоотношения уже четверть века, я думаю, что обербургомистр Дюссельдорфа может обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с подобной инициативой (присвоения названия - прим. РП), и она обязательно будет рассмотрена».

В Москве существует Дюссельдорфский парк, а в самом немецком городе есть станция метро, которая была названа в честь Москвы. Он добавил: «Это все признаки нашей долгосрочной дружбы».

Ранее на круглом столе в рамках Дней Москвы в Германии метростроители обсудили тему строительства метро в условиях плотной городской застройки. Дни Москвы в Дюссельдорфе посвящены 25-летнему юбилею партнерских отношений двух городов.

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