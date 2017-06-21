В Москве появится патронажная служба
Столичные врачи, оказывающие помощь пациентам на дому, получат гранты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, патронажная служба будет создана в каждой поликлинике. Сложных пациентов, которые не в состоянии прийти в поликлинику, будут обслуживать на дому.
Собянин отметил, что гранты будут материально стимулировать патронажных врачей, посещающих пациентов на дому.
Субсидии правительства Москвы смогут получить 100 врачей и 240 медсестер, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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