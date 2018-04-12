В Москве появится памятник Ивану Тургеневу

Монумент установят на улице Остоженка, у дома, в котором некогда жил писатель.

Решение об установке памятника было принято комиссией по монументальному искусству при столичной думе. Его открытие будет приурочено к 200-летию со дня рождения литератора.

Созданием памятника занимается народный художник России Сергей Казанцев. Он изобразит писателя в 30-летнем возрасте, когда он жил на Остоженке, сообщает «Интерфакс».