В Москве появится новый завод ювелирных часов
В столичном районе Царицыно появится новый завод по производству часов из драгоценных металлов и камней.
Власти одобрили строительство завода на участке площадью 0,9 га на Промышленной улице. Земельный участок, на котором развернется строительство, предоставлен в аренду часовому заводу «Ника» на шесть лет.
Часовой завод «Ника» в настоящее время позиционирует себя как флагман российской часовой промышленности, переняв эстафету у легендарных советских заводов «Слава» и «Полет», отмечает Interfax.
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