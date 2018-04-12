В Москве появится новый завод ювелирных часов

В столичном районе Царицыно появится новый завод по производству часов из драгоценных металлов и камней.

Власти одобрили строительство завода на участке площадью 0,9 га на Промышленной улице. Земельный участок, на котором развернется строительство, предоставлен в аренду часовому заводу «Ника» на шесть лет.

Часовой завод «Ника» в настоящее время позиционирует себя как флагман российской часовой промышленности, переняв эстафету у легендарных советских заводов «Слава» и «Полет», отмечает Interfax.