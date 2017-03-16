В Москве появится искусственная ледяная пещера

В столичном парке «Зарядье» построят искусственную ледяную пещеру. Ее площадь составит 220 квадратных метров.

Температура в пещере будет поддерживаться в диапазоне от -5 до -12 градусов. Для того будут задействованы технологии, применяемые в холодильных камерах и на ледовых аренах. Кроме того, покрытые льдом и инеем поверхности пещеры изнутри подсветят светодиодами.

Пещера будет соответствовать реальным природным объектам. В ней планируется проводить экскурсии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на власти столицы.