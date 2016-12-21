В Москве появится интерактивная карта с расположением магазинов с «левым» алкоголем

Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков заявил журналистам, что в ближайшее время в свободном доступе в интернете появится интерактивная карта, на которой будут указаны магазин, торгующие контрафактным алкоголем.

- Мы создали карту, которая позволит в режиме реального времени не только отслеживать магазины, где торгуют нелегальным спиртным или в ночное время, но и помечать новые места. Думаю, что запустим ее полноценно в течение недели. Тестовую версию мы уже использовали, — цитирует Цветкова РИА «Новости».

По словам представителя ОП, приложение с картой можно будет установить на смартфон. В дальнейшем такая программа позволит жителям самим проставлять магазины и подсказывать их местоположение общественникам и правоохранителям, но пока только в Москве и Подмосковье.