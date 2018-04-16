В Москве появится храм Чуда архангела Михаила в Хонех

В Южном административном округе Москвы проходит строительство храма Чуда архангела Михаила в Хонех.

Этим летом установят купола и кресты, проведут малое освящения храма. Полностью храмовый комплекс сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Храму отведен большой участок, на котором планируется устроить парк, где смогут отдыхать жители всего округа.

Также существует идея водного паломничества в храм - люди водным путем приезжали бы в музей-заповедник Коломенское, в храм Спиридона Тримифунтского в Нагатинском затоне, а после – переправлялись бы в храм Чуда архангела Михаила.

Строительство ведется по «Программе 200» депутата Владимира Ресина, отмечает «Фома».