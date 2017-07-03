В Москве появился памятник рукопожатию Горбачева и Рейгана

В Московском государственном музее «Дом Бурганова», открыта скульптура «Горбачев и Рейган». Бывшие президенты СССР и США изображены в момент рукопожатия.

Глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал памятник посланием сегодняшним лидерам России и США. «Наш месседж двум президентам: остановитесь, ребята, подумайте, мы не хотим никаких повторений трагических, которые были в истории, и может, вам удастся каким-то образом договориться», - цитирует его ТАСС.

Автором монумента является скульптор Александр Бурганов.

Михаил Горбачев участия в церемонии открытия скульптуры не принимал. Он письменно поблагодарил автором проекта, а также призвал российского и американского президентов к диалогу.