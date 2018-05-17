В Москве появилась частица русского Севера

В столичном парке «Зарядье» открывается новый объект – ледяная пещера.

Первых посетителей она примет уже сегодня. Мэр Москвы Сергей Собянин уже побывал в пещере и отметил, что она выглядит «сказочно». «Но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему», - цитирует градоначальника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Низкая температура в пещере поддерживается при помощи специального оборудования. Создатели объекта нанесли на стены и потолок слои искусственного инея, на которых впоследствии будет образовываться настоящая наледь.

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