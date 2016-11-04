В Москве потушили пожар на складе

На юго-востоке столицы в здании склада ликвидирован пожар второй категории сложности. Информация о пострадавших отсутствует.

Складское помещение располагается на Южнопортовой улице. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС столицы. Спасателям пришлось эвакуировать жителей соседнего дома.

На месте пожара проводятся аварийно-спасательные работы. Причины возгорания устанавливаются.

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Места: Москва
События: происшествия
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