В Москве потушили пожар на складе

На юго-востоке столицы в здании склада ликвидирован пожар второй категории сложности. Информация о пострадавших отсутствует.

Складское помещение располагается на Южнопортовой улице. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС столицы. Спасателям пришлось эвакуировать жителей соседнего дома.

На месте пожара проводятся аварийно-спасательные работы. Причины возгорания устанавливаются.