В Москве построят два новых вокзала
На Киевском и Курском направлениях в Новой Москве могут быть построены два новых железнодорожных вокзала для оптимизации пассажиропотока в центр столицы.
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, один из вокзалов возведут в Старосырово, второй - в Санино.
Чиновник пояснил, что от этих вокзалов пойдут параллельные ветки дороги, с помощью которых возможно будет увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.
Вместе с тем, он уточнил в беседе с «М24», что вопрос строительства вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции.
В 2013 году планировалось строительство двух вокзалов для скоростных поездов в Перово и Царицыно, сообщает «Экономика сегодня».
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