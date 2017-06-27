В Москве построят два новых вокзала

На Киевском и Курском направлениях в Новой Москве могут быть построены два новых железнодорожных вокзала для оптимизации пассажиропотока в центр столицы.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, один из вокзалов возведут в Старосырово, второй - в Санино.

Чиновник пояснил, что от этих вокзалов пойдут параллельные ветки дороги, с помощью которых возможно будет увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.

Вместе с тем, он уточнил в беседе с «М24», что вопрос строительства вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции.

В 2013 году планировалось строительство двух вокзалов для скоростных поездов в Перово и Царицыно, сообщает «Экономика сегодня».