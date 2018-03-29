В Москве посчитали «зайцев» в автобусах без турникетов

Власти Москвы провели подсчет безбилетников, пойманных за два месяца в автобусах и трамваях с бесконтактной системой оплаты проезда.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Лискутова, всего в этот период автобусы и трамваи перевезли порядка 40 миллионов пассажиров.

Оказалось, что отсутствие турникетов при входе в автобус или трамвай значительно экономит время граждан в поездке. Так, пассажиры стали выигрывать порядка 15 минут.

В первый месяц эксперимента, когда в автобусах и троллейбусах только исчезли турникеты, количество безбилетников составило 13 процентов. Однако на данный момент их число сократилось до 5 процентов.

Безбилетный проезд грозит «зайцу» штрафом в 1000 рублей. Если пассажир воспользовался чужой социальной картой, ему придется заплатить 2,5 тысячи рублей, сообщает «Экономика сегодня».