В Москве попался на мошенничестве Элвис Пресли
Гагаринский суд Москвы вынес приговор гражданину Ганы по имени Элвис Пресли Барима за мошенничество с причинением значительного ущерба.
Согласно материалам уголовного дела, Барима, будучи студентом одного из столичных медицинских вузов, решил оплатить обучение за счет своих соотечественников. Он предложил двоим из них помощь в оплате учебы, убедив перевести деньги на специально открытый счет. В общей сложности он получил от своих приятелей более 460 тысяч рублей, которые направил на собственное образование.
Суд приговорил студента к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт в силу пока не вступил, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
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