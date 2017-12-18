В Москве попался на мошенничестве Элвис Пресли

Гагаринский суд Москвы вынес приговор гражданину Ганы по имени Элвис Пресли Барима за мошенничество с причинением значительного ущерба.

Согласно материалам уголовного дела, Барима, будучи студентом одного из столичных медицинских вузов, решил оплатить обучение за счет своих соотечественников. Он предложил двоим из них помощь в оплате учебы, убедив перевести деньги на специально открытый счет. В общей сложности он получил от своих приятелей более 460 тысяч рублей, которые направил на собственное образование.

Суд приговорил студента к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт в силу пока не вступил, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.