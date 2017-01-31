В Москве при пожаре в жилом доме погиб один человек

Во вторник, 31 января, на востоке Москвы случился пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

"В ходе тушения пожара из горевшей, соседней и размещенных выше квартир были спасены и эвакуированы 14 человек, из них двое детей. В следствии пожара погиб один человек, - сообщает «ВладТайм».

Возгорание возникло на 16-м этаже многоквартирного дома на Суздальской улице. В данное время пожар полностью потушен. Причины и условия инцидента выясняются.

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