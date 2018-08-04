В Москве похоронили актера Юрия Мартынова
В Пушкинском районе Москвы похоронили заслуженного артиста России Юрия Мартынова, который скончался 2 августа в возрасте 84 лет.
Актера похоронили рядом с женой, передает РИА Новости. Траурная церемония прошла в закрытом режиме.
Мартынов сыграл более чем в 120 картинах, среди которых фильмы «Жестокий романск», «Вокзал для двоих», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка» и другие.
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