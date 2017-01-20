В Москве похитили гаджеты Apple на миллион рублей

В Беговом районе Москвы неизвестные похитили из автомобиля мобильные устройства Apple на общую сумму в 1,3 миллиона рублей.

Коробки с гаджетами в количестве 22 штук были украдены из машины начальника безопасности одной из московских фирм. Злоумышленники сканировали сигнализацию и взломали автомобиль.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется розыск похитителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».