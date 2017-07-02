В Москве погиб спасавший тонувшую девушку уроженец Дагестана

В столице, спасая тонувшую в Москва-реке девушку, погиб мужчина. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Она сообщила: «Днем 30 июня на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления. По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку».

Как пишет ТАСС, следователи устанавливают причины трагедии, назначено проведение судмедэкспертизы. Иванова подчеркнула, что девушку удалось спасти. В настоящее время она находится в реанимации.

29 июня в Серебряном бору на северо-западе Москвы во время катания на лодке утонул мужчина. Сообщается, что лодка перевернулась и несколько людей оказались в воде.