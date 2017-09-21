В Москве погиб северокорейский гимнаст

В столице России скончался гимнаст из КНДР после исполнения рекордного трюка на международном фестивале «Идол» в Большом Московском цирке.

Инцидент произошел 16 сентября. Артист О Юн Хек при выполнении шести сальто-мортале получил травму шейного отдела позвоночника. Гимнасту прямо на месте оказали первую медпомощь, а затем экстренно доставили в реанимацию 1-ой Градской больницы, сообщает АГН «Москва».

По причине осложнений травмы операция артисту была сделана только через день. Несмотря на все усилия медиков, гимнаст скончался в ночь на 21 сентября.

Пятый Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» проходил с 14 по 17 сентября. В нем принимали участие артисты из России, Испании, Китая, КНДР, Италии и других стран.

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