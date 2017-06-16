В Москве подсчитали соловьев
В московских природных парках стало на 34 соловья больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные акции по учету этих птиц, подготовленные Департаментом природопользования и охраны окружающей среды столицы.
По словам представителя ведомства, в 2016 году количество учтенных соловьев составляло 182, а в 2017 году - 216.
Собеседник «Интерфакса» также рассказал, что учет соловьев является важной природоохранной акцией, так как эти птицы прекрасные индикаторы состояния окружающей среды.
Излюбленными местами обитания соловьев стали заросли кустарников и деревьев, в особенности ивняка, возле водоемов и оврагов, а также лесопарки, березовые рощи и яблоневые сады.
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