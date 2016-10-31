В Москве по подозрению в торговле людьми задержаны граждане Украины

Гражданин и гражданка Украины, задержанные в Москве 30 октября при проведении оперативного мероприятия, подозреваются в торговле людьми. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

По словам Ивановой, уголовное дело возбуждено против 23-летней Марии Олейник и ее 22-летнего соучастника Андрея Бородача, - сообщает «Интерфакс».

Следователи полагают, что в октябре 2016 года подозреваемые привлекли для оказания интимных услуг в Москве 20-летнюю девушку, также являющуюся гражданкой Украины. Впоследствии Олейник и Бородач предложили девушке продать почку и вступили в переговоры с предполагаемым покупателем, который являлся сотрудником МВД и действовал в рамках оперативного мероприятия.

Подозреваемые были задержаны с поличным при получении трех тысяч долларов.

Как уточнила агентству официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанные несколько дней подыскивали в интернете находящихся в тяжелом материальном положении граждан и предлагали им стать донорами органов.

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