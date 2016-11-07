В Москве по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки задержан гражданин США
Следственный комитет России сообщил о том, что на юге Москвы задержан гражданин США, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки.
«1 ноября мужчина в лифте жилого дома по улице Липецкой в Москве совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин США», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы СКР.
Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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