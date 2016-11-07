В Москве по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки задержан гражданин США

Следственный комитет России сообщил о том, что на юге Москвы задержан гражданин США, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

«1 ноября мужчина в лифте жилого дома по улице Липецкой в Москве совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин США», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы СКР.

Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: происшествия
Следующая новость ФБР запретило российским дипломатам приближаться к местам голосования в США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО