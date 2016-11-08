В Москве на Петровке установили памятник Жеглову и Шарапову

Возле здания Московского уголовного розыска на Петровке, 38 сегодня состоялось открытие памятника киногероям кинокартины «Место встречи изменить нельзя», снятой по роману Братьев Вайнер «Эра милосердия», как рассказал представитель пресс- службы МВД России.

Памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову установили на ступеньках здания МУРа.

- Главные герои являются символом Московского уголовного розыска. Они наделены такими качествами, как мужество, патриотизм, верность долгу, принципиальность и честность, - цитирует главу Совета ветеранов МУРа Василия Купцова новостной портал «Подмосковье сегодня».

Василий Купцов добавил, что бронзовая скульптурная композиция, изображающая известных киногероев должна служить напоминанием о том, каким должен быть настоящий страж порядка.