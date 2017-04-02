В Москве перекрыли Манежную площадь из-за возможной акции протеста

В центре Москвы на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада установлены металлические ограждения, а на входе стоят металлоискатели. В центр столицы стянуты ОМОН и бойцы Росгвардии.

Об этом стало известно из Twitter блогера Ильи Варламова, который разместил в соцсети фотографии о происходящем в центре Москвы.

Как сообщает Meduza, в течение недели в соцсетях распространяли информацию о подготовке несогласованной акции протеста 2 апреля. Оппозиция заявила, что непричастна к этой акции. В мэрии сообщили, что заявок на проведение митинга не поступало.

1 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В МВД и прокуратуре также заявили о незаконности акции. Генпрокуратура распорядилась Роскомнадзору заблокировать сообщения с анонсами протестов.