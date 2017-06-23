В Москве перекроют улицы из-за праздника Ураза-байрам
В Москве с 23 по 25 июня пройдут празднования мусульманского Ураза-байрам, на некоторых улицах перекроют движение для транспорта.
23 июня с 10:00 до 14:00 будет ограничено движение транспортных средств на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка).
25 июня с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение вблизи Московской соборной мечети; вблизи Исторической мечети; вблизи мечети «Шухада», а также по Минской улице и на проспекте Андропова.
Затруднено движение будет вблизи мечетей «Ярдам» и «Инам» по улице Хачатуряна, отмечает Regnum.
Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.
Следующая новость Ученые назвали самый полезный продукт для мозга
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии