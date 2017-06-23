В Москве перекроют улицы из-за праздника Ураза-байрам

В Москве с 23 по 25 июня пройдут празднования мусульманского Ураза-байрам, на некоторых улицах перекроют движение для транспорта.

23 июня с 10:00 до 14:00 будет ограничено движение транспортных средств на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка).

25 июня с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение вблизи Московской соборной мечети; вблизи Исторической мечети; вблизи мечети «Шухада», а также по Минской улице и на проспекте Андропова.

Затруднено движение будет вблизи мечетей «Ярдам» и «Инам» по улице Хачатуряна, отмечает Regnum.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.