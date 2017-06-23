В Москве перекроют улицы из-за праздника Ураза-байрам

В Москве с 23 по 25 июня пройдут празднования мусульманского Ураза-байрам, на некоторых улицах перекроют движение для транспорта.

23 июня с 10:00 до 14:00 будет ограничено движение транспортных средств на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка).

25 июня с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение вблизи Московской соборной мечети; вблизи Исторической мечети; вблизи мечети «Шухада», а также по Минской улице и на проспекте Андропова.

Затруднено движение будет вблизи мечетей «Ярдам» и «Инам» по улице Хачатуряна, отмечает Regnum.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ученые назвали самый полезный продукт для мозга

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО