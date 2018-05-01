В Москве перекроют движение в день инаугурации Владимира Путина

В день инаугурации Владимира Путина – 7 мая – в центре Москвы будет частично перекрыто движение транспорта.

Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 7 мая с 09:00 до 15:00 ограничат движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

Владимир Путин одержал победу на выборах президента России 18 марта, набрав 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали свыше 56 млн человек. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину – он получил 11,77% голосов.