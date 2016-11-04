В Москве ответили на акцию возле российского посольства в Лондоне
На территорию британского посольства в Москве неизвестные забросили несколько манекенов.
Известно, что манекены были облиты красной краской. Очевидно, акция стала ответом на блокировку выхода из российского посольства в Лондоне частями манекенов. Издание "Интерфакс" отмечает, что в московской акции участвовали 10-12 человек. Издание также располагает видеозаписью случившегося. Исполнителям удалось скрыться до прибытия полиции.
3 ноября активисты Великобритании решили выразить свое отношение к событиям в Сирии. Участники перформанса приковали себя наручниками к забору дипломатического ведомства, а ко входу сложили части манекенов. На футболках активистов было написано «Спасите Алеппо».
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