В Москве отменили более 30 авиарейсов

В аэропортах российской столицы отменены более 30 рейсов, еще 40 задержаны.

Спасатели Москвы прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Также ожидается метель.

Непогода стала причиной отмены 33 авиарейсов, еще 45 задержаны, сообщает ТАСС. В Домодедово сообщили об отмене шести рейсов, в Шереметьево отменены 27 рейсов. Информации о переносе рейсов во Внуково или Жуковском не поступало.