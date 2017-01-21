В Москве отменили более 30 авиарейсов
В аэропортах российской столицы отменены более 30 рейсов, еще 40 задержаны.
Спасатели Москвы прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Также ожидается метель.
Непогода стала причиной отмены 33 авиарейсов, еще 45 задержаны, сообщает ТАСС. В Домодедово сообщили об отмене шести рейсов, в Шереметьево отменены 27 рейсов. Информации о переносе рейсов во Внуково или Жуковском не поступало.
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