В Москве открывается первая алмазная фабрика
Компания «Вандер Технолоджис», которая специализируется на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов, арендовала в Москве земельный участок.
Компания создала опытный центр алмазных и лазерных технологий, планирующий на новой территории увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.
На предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Расположится фирма в новом технопарке на Внуковском шоссе.
В состав предприятия войдут производственный комплекс и исследовательский центр, сообщает АГН «Москва».
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