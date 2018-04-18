В Москве открывается первая алмазная фабрика

Компания «Вандер Технолоджис», которая специализируется на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов, арендовала в Москве земельный участок.

Компания создала опытный центр алмазных и лазерных технологий, планирующий на новой территории увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.

На предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Расположится фирма в новом технопарке на Внуковском шоссе.

В состав предприятия войдут производственный комплекс и исследовательский центр, сообщает АГН «Москва».