В Москве открыт памятник князю Владимиру
На Боровицкой площади в Москве президент России Владимир Путин открыл памятник князю Владимиру.
На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы, Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который освятил монумент.
Глава государства отметил, что князь Владимир известен в истории страны как собиратель и защитник русских земель, политик, заложивший основы единого, централизованного государства По словам Путина, российское общество должно следовать заветам князя и противостоять современным вызовам и угрозам, передает «Интерфакс».
Автором памятника является скульптор Салават Щербаков, а инициатива его установки принадлежит Российскому военно-историческому общество и властям Москвы.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии