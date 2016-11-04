В Москве открыт памятник князю Владимиру

На Боровицкой площади в Москве президент России Владимир Путин открыл памятник князю Владимиру.

На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы, Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который освятил монумент.

Глава государства отметил, что князь Владимир известен в истории страны как собиратель и защитник русских земель, политик, заложивший основы единого, централизованного государства По словам Путина, российское общество должно следовать заветам князя и противостоять современным вызовам и угрозам, передает «Интерфакс».

Автором памятника является скульптор Салават Щербаков, а инициатива его установки принадлежит Российскому военно-историческому общество и властям Москвы.

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