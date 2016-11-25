В Москве открылся «Музей автомобильных историй»

В Москве состоялась торжественная церемония открытия «Музея автомобильных историй». В его коллекции представлены педальные машинки советского времени.

Новый столичный музей посвящен не только игрушечным авто, но целой эпохе, которая завершилась с распадом СССР.

- Музей автомобильных историй является не просто одной экспозицией с вещами ушедшей эпохи. Для нашего и старшего поколения это возможность вернуться в детство и юность, а для более младших – узнать, как прошло детство их родителей. Кроме того, игрушечные автомобили – это еще и история мирового и отечественного автомобилестроения, поэтому представленные экспонаты будут интересны всем, кто интересуется этим вопросом, - сказал инициатор создания коллекции, президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

Основной идеей экспозиции стало воссоздание атмосферы советского детства и возможность с помощью интерактива вернуться в него или познакомиться с ним поближе.

Коллекция Музея содержит самодвижущиеся игрушки, собранные со всех концов нашей страны и бережно восстановленные с сохранением аутентичности. Это сложный процесс, так как оригинальных деталей практически не осталось. Сегодня для воссоздания одного автомобиля иногда приходится использовать три-четыре других, меньшей сохранности. Некоторые из экспонатов вообще уникальны и существуют в единственном экземпляре.

- На создание музея мы потратили больше года. Машины и детали к ним покупали в разных странах и континентах. Стоимость коллекции – десятки миллионов рублей, но наш проект – абсолютно не коммерческий. Это социальная инициатива, - рассказал Попов.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Путин вручил российский паспорт знаменитому актеру Стивену Сигалу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО