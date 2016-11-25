В Москве открылся «Музей автомобильных историй»

В Москве состоялась торжественная церемония открытия «Музея автомобильных историй». В его коллекции представлены педальные машинки советского времени.

Новый столичный музей посвящен не только игрушечным авто, но целой эпохе, которая завершилась с распадом СССР.

- Музей автомобильных историй является не просто одной экспозицией с вещами ушедшей эпохи. Для нашего и старшего поколения это возможность вернуться в детство и юность, а для более младших – узнать, как прошло детство их родителей. Кроме того, игрушечные автомобили – это еще и история мирового и отечественного автомобилестроения, поэтому представленные экспонаты будут интересны всем, кто интересуется этим вопросом, - сказал инициатор создания коллекции, президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

Основной идеей экспозиции стало воссоздание атмосферы советского детства и возможность с помощью интерактива вернуться в него или познакомиться с ним поближе.

Коллекция Музея содержит самодвижущиеся игрушки, собранные со всех концов нашей страны и бережно восстановленные с сохранением аутентичности. Это сложный процесс, так как оригинальных деталей практически не осталось. Сегодня для воссоздания одного автомобиля иногда приходится использовать три-четыре других, меньшей сохранности. Некоторые из экспонатов вообще уникальны и существуют в единственном экземпляре.

- На создание музея мы потратили больше года. Машины и детали к ним покупали в разных странах и континентах. Стоимость коллекции – десятки миллионов рублей, но наш проект – абсолютно не коммерческий. Это социальная инициатива, - рассказал Попов.