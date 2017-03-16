В Москве открылись три новые станции метро

Три новые станции московского метрополитена – «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» – запущены в работу 16 марта. В торжественной церемонии открытия участвовал мэр столицы Сергей Собянин.

Станции являются продолжением Калининско-Солнцевской линии. Новый отрезок метро, протяженность которого составляет более семи километров, напрямую связывает Мичуринский и Ломоносовский проспекты и Минскую улицу с деловом центром «Москва-сити». По мнению столичных властей, это должно заметно разгрузить общественный транспорт на западе Москвы.

В перспективе планирует дотянуть желтую ветку метро до Новомосковского округа, передает «ТВ Центр».