В Москве открылись три новые станции метро
Три новые станции московского метрополитена – «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» – запущены в работу 16 марта. В торжественной церемонии открытия участвовал мэр столицы Сергей Собянин.
Станции являются продолжением Калининско-Солнцевской линии. Новый отрезок метро, протяженность которого составляет более семи километров, напрямую связывает Мичуринский и Ломоносовский проспекты и Минскую улицу с деловом центром «Москва-сити». По мнению столичных властей, это должно заметно разгрузить общественный транспорт на западе Москвы.
В перспективе планирует дотянуть желтую ветку метро до Новомосковского округа, передает «ТВ Центр».
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