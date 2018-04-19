В Москве откроются ярмарки выходного дня

В пятницу, 20 апреля, в Москве открываются традиционные ярмарки выходного дня, где можно будет приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную на территории стран — участников Евразийского экономического союза.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, москвичи смогут приобрести широкий ассортимент свежей фермерской продукции, а предприниматели получат торговые места совершенно бесплатно.

В этом году крестьянские хозяйства впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты».

Кроме того, для пенсионеров откроют специальный ряд, где они смогут продавать товары, выращенные на даче.

Соблюдение установленных правил проконтролируют Роспотребнадзор, комитет по ветеринарии и Департамент торговли и услуг Москвы, сообщает Life.