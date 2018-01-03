В Москве откроются пункты утилизации новогодних елей
С 9 января в Москве откроются 12 пунктов по утилизации новогодних елок, сообщили в мэрии столицы.
В пунктах утилизации, которые будут работать до 1 марта, будут принимать ели, сосны и пихты.
Перед тем, как сдать свое новогоднее дерево на утилизацию, необходимо снять с него всю мишуру и украшения. Все деревья хвойных пород отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для растительного грунта.
С 22 декабря по 14 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля пройдет более 8 тысяч мастер-классов и представлений, сообщает Regnum.
Следующая новость Назван самый привлекательный тип женщин
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии