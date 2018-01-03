В Москве откроются пункты утилизации новогодних елей

С 9 января в Москве откроются 12 пунктов по утилизации новогодних елок, сообщили в мэрии столицы.

В пунктах утилизации, которые будут работать до 1 марта, будут принимать ели, сосны и пихты.

Перед тем, как сдать свое новогоднее дерево на утилизацию, необходимо снять с него всю мишуру и украшения. Все деревья хвойных пород отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для растительного грунта.

С 22 декабря по 14 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля пройдет более 8 тысяч мастер-классов и представлений, сообщает Regnum.