В Москве 3 мая откроются новые выделенные полосы

В Москве с 3 мая на трех участках откроются новые выделенные полосы, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Уточняется, что новая выделенная полоса будет запущена для движения от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня.

Кроме того, еще одна выделенная полоса пройдет по улице Люсиновской, а третья «выделенка» будет действовать для улицы Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.

Нововведение позволит 16 маршрутам наземного общественного транспорта двигаться без задержек.

Таким образом, с 3 мая общее число «выделенок» в столице составит 287 километров, что является лучшим показателем для России, сообщает «РБК».