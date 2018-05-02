В Москве 3 мая откроются новые выделенные полосы
В Москве с 3 мая на трех участках откроются новые выделенные полосы, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Уточняется, что новая выделенная полоса будет запущена для движения от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня.
Кроме того, еще одна выделенная полоса пройдет по улице Люсиновской, а третья «выделенка» будет действовать для улицы Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.
Нововведение позволит 16 маршрутам наземного общественного транспорта двигаться без задержек.
Таким образом, с 3 мая общее число «выделенок» в столице составит 287 километров, что является лучшим показателем для России, сообщает «РБК».
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