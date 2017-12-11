В Москве откроются более 200 елочных базаров

Более 200 елочных базаров откроются по всей Москве с 20 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, кроме елок в продаже появятся также сосны, пихты, лапник и саженцы.

Кроме того, градоначальник отметил, что в местах массовых гуляний уже началась установка новогодних елок с праздничной подсветкой.

Новогодние украшения в Москве в этом году будут посвящены театральной теме. Декорации обошлись столице в 600 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».