В Москве откроются более 200 елочных базаров
Более 200 елочных базаров откроются по всей Москве с 20 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, кроме елок в продаже появятся также сосны, пихты, лапник и саженцы.
Кроме того, градоначальник отметил, что в местах массовых гуляний уже началась установка новогодних елок с праздничной подсветкой.
Новогодние украшения в Москве в этом году будут посвящены театральной теме. Декорации обошлись столице в 600 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».
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