Москве откроют памятник Плисецкой
Памятник знаменитой балерине Майе Плисецкой будет открыт в воскресенье в Москве.
Он установлен на улице Большая Дмитровка, в сквере, названном в честь Плисецкой. Автором бронзовой скульптуры, изображающей балерину в образе Кармен, является заслуженный художник России Виктор Митрошин, передает «Интерфакс».
В Минкульте рассказали, что стоимость памятника составляет более 20 миллионов рублей. Он создан на средства фонда «Искусство, наука и спорт» и самого автора. Инициатива его установки принадлежит композитору Родиону Щедрину.
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