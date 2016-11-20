Москве откроют памятник Плисецкой

Памятник знаменитой балерине Майе Плисецкой будет открыт в воскресенье в Москве.

Он установлен на улице Большая Дмитровка, в сквере, названном в честь Плисецкой. Автором бронзовой скульптуры, изображающей балерину в образе Кармен, является заслуженный художник России Виктор Митрошин, передает «Интерфакс».

В Минкульте рассказали, что стоимость памятника составляет более 20 миллионов рублей. Он создан на средства фонда «Искусство, наука и спорт» и самого автора. Инициатива его установки принадлежит композитору Родиону Щедрину.